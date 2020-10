Bucchioni: “La Fiorentina vuole Sarri, possibile cambio in corsa. L’idea è di renderlo il Gasperini di Firenze. Le ultime”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato di Sarri e di Fiorentina, queste le sue parole:

“Torna Sarri, ma nessuna sorpresa. Chi lo conosce sa benissimo che senza panchina non riesce a stare, non è tipo da pensione anticipata o da profumato vitalizio. Il calcio e il campo sono la sua vita e lui vuole vivere. C’era da immaginarselo che non sarebbe rimasto molto a libro paga, vincolato alla Juve, vuole essere libero di muoversi, di sondare e accettare offerte per tornare in pista alla prima occasione utile, con un nuovo progetto.

Sta trattando la rescissione, troverà un’intesa con la Juve per i due anni di contratto che restano, con una transazione andrà a prendere meno dei circa 12 milioni e rotti che gli spetterebbero, ma per Sarri la libertà e il calcio contano molto di più. Ad anticipare la fine anche burocratica dopo quella sportiva della storia bianconera è stato Aurelio Virgili, il suo ex capufficio quando Sarri era soltanto un bancario con la passione per il calcio. Virgili, figlio del mitico centroavanti degli anni cinquanta e sessanta ribattezzato Pecos Bill da Brera, conosce l’inizio della storia di Sarri e di lui è rimasto amico e consigliere. Conosce, ovvio, anche il presente e l’aver rivelato a Tuttosport che la rescissione è prossima, ha spalancato scenari immediati e futuri.

La Fiorentina cerca da tempo Maurizio Sarri. Periodicamente il nome di Sarri è stato accostato alla Viola. L’affare si sarebbe dovuto chiudere ai tempi dell’Empoli, ma qualche dirigente non illuminato bloccò tutto dicendo “la Fiorentina non può prendere l’allenatore dell’Empoli”. Chissà poi perché. Così Sarri andò al Napoli, ma lui tifoso viola con la nonna che abitava a cinquecento metri dallo stadio Franchi, ha da sempre nel cuore l’idea di allenare un giorno la Fiorentina. Quando arriverà quel giorno?

Se andate a chiedere in giro tutti negano. Ovvio. Ma come per la vicenda De Rossi (l’idea c’era eccome, ha ragione Di Marzio), a Sarri si sta pensando anche a Firenze. Detto fra noi sarebbe l’ideale per far crescere il gruppo e dargli una personalità capace di far diventare grande la Fiorentina nel giro di due-tre anni come ha fatto Gasperini con l’Atalanta. Gli intermediari hanno sondato il terreno, io mi lascerei aperte tutte le soluzioni. Anche in questo caso l’intenzione sarebbe quella di far finire il campionato a Iachini e far lavorare Sarri per il futuro. Se però dovessero precipitare le cose o la squadra non fosse convincente, il cambio potrebbe anche avvenire in corsa.”

