Bonucci entra per battere il calcio di rigore, ma lo sbaglia: Fenerbahce eliminato, passa l’Olympiakos

Brutta serata per Leonardo Bonucci, protagonista in negativo dell’episodio decisivo che ne determina l’eliminazione del Fenerbahce dalla Conference League. Il difensore è entrato all’84’ per battere il calcio di rigore, prendendo il posto dell’ex Udinese Rodrigo Becao. Dopo l’errore di Rodinei, con la clamorosa parata di Livakovic che devia la palla sulla traversa e la fa rimbalzare per ben due volte sulla linea di porta, l’ex difensore della Juventus si fa parare da Tzolakis il rigore che avrebbe potuto far continuare la sfida dal dischetto, andando ad oltranza. Il suo errore è stato fatale per i turchi, poiché l’Olympiakos conquista il passaggio alla prossima fase del torneo. Sarà dunque Olympiakos-Aston Villa.

