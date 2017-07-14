Clamoroso, la Juventus vende Bonucci al Milan per 40 milioni. Contratto di 8 milioni per il difensore, sarà il più pagato
Una trattativa lampo che vede la colonna della Juventus andare al Milan. Sarà il calciatore più pagato della serie A, può arrivare anche a 10 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 11:56
Cominciano a filtrare i dettagli dell'accordo che il Milan ha raggiunto con Leonardo Bonucci, difensore centrale classe 1987 della nostra nazionale. Alla Juventus vanno 40 milioni di euro, il giocatore firmerà un contratto di 5 anni, andando a guadagnare 8 milioni di euro a stagione, più 2 di bonus. Con un teorico ingaggio da 10 milioni di euro all'anno per i prossimi 5 anni, dunque, Bonucci diventa, ad oggi, il giocatore più pagato della Serie A, piazzandosi davanti agli ormai ex compagni Dybala ed Higuain.
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