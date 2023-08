Nessuna trattativa in questo momento per Bonucci alla Fiorentina. Per ora Firenze non è una possibilità

Ha fatto il giro del web lo scatto che mostrava il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in compagnia a pranzo di Leonardo Bonucci in un noto lido di Forte Dei Marmi. Una fotografia che ha scatenato i rumors di mercato con il capitano della Juventus che è fuori dal progetto bianconero e dunque in cerca di una nuova squadra. In realtà, in questo momento, la Fiorentina non vuole ingaggiare Bonucci nè c’è una trattativa per il suo arrivo a Firenze. Il club viola sta cercando un difensore centrale forte capace di giocare titolare al fianco di Milenkovic, preferibile sia un difensore di piede mancino.

