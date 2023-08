Nessuna traccia di Nico Gonzalez in amichevole? L’argentino sta seguendo programma personalizzato

In tanti si sono domandati il motivo dell’assenza di Nico Gonzalez nelle ultime due amichevoli della Fiorentina contro Sestri Levante e Ofi Creta. Il giocatore argentino, pur essendo presente nella distinta contro i greci, non è sceso in campo nemmeno nella seconda amichevole. Il motivo della sua assenza è perchè il calciatore, arrivato in ritiro con 12 giorni di ritardo perchè impegnato nel mese di giugno con la nazionale argentina, sta svolgendo un programma personalizzato per arrivare nella migliore forma possibile all’inizio della stagione. Nessun motivo dunque legato al mercato con Nico Gonzalez che, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà ceduto dal club viola.

