L'agente Fifa Ascari su Milenkovic: "La Juve lo cerca per il dopo-Chiellini"

Eugenio Ascari, agente Fifa, è intervenuto durante la trasmissione CasaViola, parlando del difensore numero 4 viola della Fiorentina, Nikola Milenkovic: "Non sono per niente stupito dal fatto che ci s...

Eugenio Ascari, agente Fifa, è intervenuto durante la trasmissione CasaViola, parlando del difensore numero 4 viola della Fiorentina, Nikola Milenkovic: "Non sono per niente stupito dal fatto che ci sia la Juve su di lui, d'altronde Chiellini va per i 35 e Bonucci per i 32, Milenkovic rappresenterebbe un elemento in continuità con gli attuali difensori centrali bianconeri. Così come trovo normale che tutti i top club europei stiano seguendo Federico Chiesa, esterni come lui ce ne sono pochissimi in Europa".