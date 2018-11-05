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L'agente Fifa Ascari su Milenkovic: "La Juve lo cerca per il dopo-Chiellini"

Eugenio Ascari, agente Fifa, è intervenuto durante la trasmissione CasaViola, parlando del difensore numero 4 viola della Fiorentina, Nikola Milenkovic: "Non sono per niente stupito dal fatto che ci s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 19:17
L'agente Fifa Ascari su Milenkovic: "La Juve lo cerca per il dopo-Chiellini" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Eugenio Ascari, agente Fifa, è intervenuto durante la trasmissione CasaViola, parlando del difensore numero 4 viola della Fiorentina, Nikola Milenkovic: "Non sono per niente stupito dal fatto che ci sia la Juve su di lui, d'altronde Chiellini va per i 35 e Bonucci per i 32, Milenkovic rappresenterebbe un elemento in continuità con gli attuali difensori centrali bianconeri. Così come trovo normale che tutti i top club europei stiano seguendo Federico Chiesa, esterni come lui ce ne sono pochissimi in Europa".

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