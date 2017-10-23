Milan sempre più nel caos: Bonucci disposto a restituire la fascia di capitano a Montolivo

Nuovi, clamorosi, retroscena filtrano dallo spogliatoio del Milan, una squadra sempre più in crisi sia dentro che fuori dal campo. Leonardo Bonucci, l’uomo più discusso del momento, nei giorni scorsi...

Nuovi, clamorosi, retroscena filtrano dallo spogliatoio del Milan, una squadra sempre più in crisi sia dentro che fuori dal campo. Leonardo Bonucci, l’uomo più discusso del momento, nei giorni scorsi avrebbe proposto a Riccardo Montolivola restituzione della fascia, per spogliarsi dal ruolo di capitano che gli è stato assegnato questa estate. Ma l’ex centrocampista della Fiorentina avrebbe rifiutato. Non solo, ci sarebbe stato un acceso diverbio tra il giocatore e mister Montella che, dopo averlo messo ai margini della squadra, gli avrebbe chiesto un intervento per cementare la vecchia guardia e i neoacquisti.

Fonte: La Repubblica