VIDEO, Bonucci piange in diretta a Sky Sport parlando di Astori: "Era un grande"
Grande emozione per Leonardo Bonucci dopo la sfida di Europa League tra Milan e Arsenal in diretta su Sky Sport. Il capitano rossonera si è emozionato parlando del suo compagno di Nazionale Davide Ast...
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 09:12
Grande emozione per Leonardo Bonucci dopo la sfida di Europa League tra Milan e Arsenal in diretta su Sky Sport. Il capitano rossonera si è emozionato parlando del suo compagno di Nazionale Davide Astori. Alla fine si è scusato con lo studio per non aver potuto terminare l'intervista. Ecco il video dell'accaduto: