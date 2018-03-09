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VIDEO, Bonucci piange in diretta a Sky Sport parlando di Astori: "Era un grande"

Grande emozione per Leonardo Bonucci dopo la sfida di Europa League tra Milan e Arsenal in diretta su Sky Sport. Il capitano rossonera si è emozionato parlando del suo compagno di Nazionale Davide Ast...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 09:12
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Grande emozione per Leonardo Bonucci dopo la sfida di Europa League tra Milan e Arsenal in diretta su Sky Sport. Il capitano rossonera si è emozionato parlando del suo compagno di Nazionale Davide Astori. Alla fine si è scusato con lo studio per non aver potuto terminare l'intervista. Ecco il video dell'accaduto:

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