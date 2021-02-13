Damsgaard: "Nella Juve mi ispiro a Chiesa è tecnico, potente e veloce"

Il giocatore blucerchiato ha parlato di alcuni calciatori di Serie A.

Il centocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha parlato su SportWeek in vista sella sfida con la Fiorentina dei giocatori che si ispira di più: "Nella Juventus, Chiesa. E’ tecnico, potente e veloce. Mi ispiro a lui quando gioca sull’esterno. Oltre a lui anche Chiellini e Bonucci, sono bravi a difendere e non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene con il pallone tra i piedi. Nell’Inter mi ha impressionato Alexis Sanchez, è rapido di gambe e di pensiero ed è sempre un passo avanti all'avversario. Infine nel Milan dico Kessie perché è forte fisicamente".

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