Damsgaard: "Nella Juve mi ispiro a Chiesa è tecnico, potente e veloce"
Il giocatore blucerchiato ha parlato di alcuni calciatori di Serie A.
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 14:45
Il centocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha parlato su SportWeek in vista sella sfida con la Fiorentina dei giocatori che si ispira di più: "Nella Juventus, Chiesa. E’ tecnico, potente e veloce. Mi ispiro a lui quando gioca sull’esterno. Oltre a lui anche Chiellini e Bonucci, sono bravi a difendere e non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene con il pallone tra i piedi. Nell’Inter mi ha impressionato Alexis Sanchez, è rapido di gambe e di pensiero ed è sempre un passo avanti all'avversario. Infine nel Milan dico Kessie perché è forte fisicamente".