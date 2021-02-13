Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera"

Cutrone non ha avuto olta fortuna in zona gol negli ultimi due anni.

L'attaccante italiano, Patrick Cutrone, ha rilasciato un'intervista su AS e ha parlato del suo addio alla Fiorentina di gennaio: “La cosa più importante per un attaccante è avere continuità in campo. Negli ultimi due anni, non l’ho avuta. Ma per fortuna sono giovane e posso ancora migliorare tanto. Ho bisogno di sentirmi al sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla primavera del Milan e questo mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero Cutrone è quello dei 18 gol del Milan: lo dimostrerò”.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI KEITÀ BALDE

https://www.labaroviola.com/keita-balde-fiorentina-gara-tosta/131068/