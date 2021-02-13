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Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera"

Cutrone non ha avuto olta fortuna in zona gol negli ultimi due anni.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 14:25
Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera" - FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 08: Patrick Cutrone of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Atalanta BC at Stadio Artemio Franchi on February 8, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 08: Patrick Cutrone of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Atalanta BC at Stadio Artemio Franchi on February 8, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

L'attaccante italiano, Patrick Cutrone, ha rilasciato un'intervista su AS e ha parlato del suo addio alla Fiorentina di gennaio: “La cosa più importante per un attaccante è avere continuità in campo. Negli ultimi due anni, non l’ho avuta. Ma per fortuna sono giovane e posso ancora migliorare tanto. Ho bisogno di sentirmi al sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla primavera del Milan e questo mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero Cutrone è quello dei 18 gol del Milan: lo dimostrerò”.

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