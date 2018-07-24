Sportmediaset, Bonucci clamoroso! Torna alla Juve, mentre Higuain andrà al Milan

Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci. Sono questi i due nomi che stanno infiammando le ultime ore di calciomercato. Secondo Premium Sport Juventus e Milan, nell'ambito dei contatti per il Pipita dei gio...

Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci. Sono questi i due nomi che stanno infiammando le ultime ore di calciomercato. Secondo Premium Sport Juventus e Milan, nell'ambito dei contatti per il Pipita dei giorni scorsi, è spuntata anche una chiacchierata sul difensore. I rossoneri, secondo l'emittente, potrebbero offrire il cartellino di Bonucci più 20-25 milioni per arrivare a Higuain, anche se gli incastri da sistemare sono davvero tanti. Oggi Bonucci guadagna quasi il doppio rispetto al suo stipendio bianconero e la Juve non avrebbe intenzione di garantirgli le stesse cifre. Un problema non da poco, ma non certo l'unico.

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