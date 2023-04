Bonucci lo umilia: “Con Chiesa fai fatica a tenere la palla davanti, non ha questa capacità”

Leonardo Bonucci ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, queste le parole del capitano della Juventus su Chiesa:

“Quando si gioca inter-Juventus perdere fa sempre male. In questa partita abbiamo iniziato col freno a mano tirato, abbiamo preso un gol evitabile e abbiamo fatto fatica a creare qualcosa per impensierire l’Inter. Bisogna voltare pagina e dare qualcosa si più sotto tutti gli aspetti. Credo che sia merito dell’Inter ma anche demerito nostro. Dovevamo far meglio con la palla e con alcune idee di gioco.

Molte volte siamo stati costretti a giocare lungo e con Chiesa fai fatica a tenere la palla avanti, non ha questa capacità. Dovevamo interpretare meglio i primi venti minuti. Il cambio? Non stavo discutendo, né ho fatto polemiche. Era semplicemente per non sprecare uno slot subito. In queste partite serve più elettricità, ci mancava qualcosa nei contrasti. Non abbiamo costruito molto perché qualcuno forse era più stanco. Queste partite vanno giocate con più aggressività“.

