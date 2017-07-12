Per Sport Mediaset Bonucci va verso il Milan ma la bomba di mercato è solo una bufala raccontata male

Offerta super del Milan per Bonucci e si del calciatore? Non è proprio così...

Clamorosa indiscrezione lanciata questa mattina da Sportmediaset: il Milan - si legge - ha presentato un'offerta alla Juventus per Leonardo Bonucci. Sul piatto De Sciglio, Romagnoli e conguaglio economico.

Per il giocatore un contratto da 7 milioni a stagione. Il sì di Bonucci sarebbe già stato incassato dai dirigenti rossoneri, mentre la Juve si è presa 72 ore per decidere se accettare la proposta.

Aggiornamento delle 13:33 Dopo verifiche fatte con le parti interessate da Tuttomercatoweb.com, non sarebbe assolutamente arrivato un sì da parte di Bonucci al Milan e la trattativa non avrebbe, almeno fino a prova contraria, possibilità di essere oggetto di discussione.