Perde la Juventus e scoppia il caos, spogliatoio contro Allegri, rapporto teso tra Vlahovic e Bonucci

Perde ancora la Juventus in Champions League, questa volta in casa contro il Benfica che ha letteralmente passeggiato allo Stadium di Torino. A fine partita la dirigenza bianconera è arrivata a ragionare sul futuro di Massimiliano Allegri, che non è ben visto dalla società, in primis da Arrivabene che non condivide la protezione del patron Agnelli di totale protezione sul tecnico. Anche lo spogliatoio non è sereno, con i giocatori che ormai rigettano le indicazioni del tecnico livornese e non condividono il suo modo di lavorare. Tra i giocatori si registrano rapporti ai minimi storici tra Bonucci e Vlahovic, ultimo episodio il rigore rubato contro la Salernitana con l’ex giocatore della Fiorentina che non l’ha presa benissimo.

