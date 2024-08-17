Capello: "Molto curioso di vedere la Fiorentina, ha una base ottima. Vediamo cosa farà a livello di risultati"

Fabio Capello fa le carte al campionato che sta per cominciare, ripartendo dalle favorite e dalle possibile outsider. Un ruolo che potrebbe giocare proprio la nuova Fiorentina di Palladino, che incuri...

Fabio Capello fa le carte al campionato che sta per cominciare, ripartendo dalle favorite e dalle possibile outsider. Un ruolo che potrebbe giocare proprio la nuova Fiorentina di Palladino, che incuriosisce non poco l'allenatore, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Sono molto curioso di vedere la Fiorentina. Ha una base ottima grazie al grande lavoro di Italiano e ora è arrivato un allenatore ambizioso come Palladino. Vediamo cosa riuscirà a tirare fuori a livello di risultati e gioco".