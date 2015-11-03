Notizie Fabio Capello Fiorentina

Capello: "Milan? Se resti passivo, prima o poi prendi gol: la Fiorentina ne ha approfittato"
13 gennaio 2026 11:04
Sentite Capello: "Tutti conoscevano le potenzialità di Kean. Si era un po' perso ma bisogna saper soffrire"
04 novembre 2024 19:38
Capello: "Molto curioso di vedere la Fiorentina, ha una base ottima. Vediamo cosa farà a livello di risultati"
17 agosto 2024 08:28
Capello dice la sua: "Senza Leao e Giroud al Milan serve un'impresa per vincere con la Fiorentina"
22 novembre 2023 18:39
Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere
07 gennaio 2022 13:14
Archivio