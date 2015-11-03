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Notizie Fabio Capello Fiorentina

Capello: "Milan? Se resti passivo, prima o poi prendi gol: la Fiorentina ne ha approfittato"

13 gennaio 2026 11:04

Sentite Capello: "Tutti conoscevano le potenzialità di Kean. Si era un po' perso ma bisogna saper soffrire"

04 novembre 2024 19:38

Capello: "Molto curioso di vedere la Fiorentina, ha una base ottima. Vediamo cosa farà a livello di risultati"

17 agosto 2024 08:28

Capello dice la sua: "Senza Leao e Giroud al Milan serve un'impresa per vincere con la Fiorentina"

22 novembre 2023 18:39

Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere

07 gennaio 2022 13:14

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