Sentite Capello: "Tutti conoscevano le potenzialità di Kean. Si era un po' perso ma bisogna saper soffrire"

L'ex allenatore, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW e tra i vari temi si è soffermato sull'ottimo inizio di stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina:Si a...

L'ex allenatore, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW e tra i vari temi si è soffermato sull'ottimo inizio di stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina:

Si aspettava la rinascita di Kean?

"Tutti hanno visto potenzialità in lui: è forte fisicamente e bravo quando calcia, ma si era un po' perso. Ci vuole anche la capacità di saper soffrire quando non sei al massimo della condizione e di lottare per recuperare".

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