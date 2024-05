Capello: “Finali? Ho più paura per la Fiorentina che per l’Atalanta. Il mister spagnolo abituato a vincere trofei”

Fabio Capello, ex allenatore, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Sono fiducioso. E, anche se può sembrare strano visti gli avversari, ho più paura per la Fiorentina che per l’Atalanta. I viola affrontano l’Olympiakos ad Atene, seppur nello stadio dell’AEK e non nel loro. Ma i tifosi greci sono caldi e sarà una bolgia. L’augurio è che l’Olympiakos patisca più del dovuto la pressione.

La Fiorentina arriva all’appuntamento con maggiore esperienza e dopo un bel percorso europeo. In campionato ha alternato momenti esaltanti ad altri complicati. Italiano si è meritato un’altra finale e stavolta mi auguro riesca a trovare le chiavi giuste per battere l’Olympiakos e alzare la Coppa. E non lo dico soltanto perché si gioca ad Atene. I greci hanno eliminato l’Aston Villa che è una delle rivelazioni della Premier League ed è guidata da Emery. L’allenatore spagnolo è abituato ad arrivare in fondo alle Coppe e ad alzare i trofei: ha conquistato 4 volte l’Europa League tra Siviglia (3) e Villareal (1). E nel 2019 quando era alla guida dell’Arsenal, ha perso all’ultimo atto contro il Chelsea di Sarri”.