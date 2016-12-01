Capello: "Tolto quei venti minuti, ho visto una grandissima Fiorentina con personalità e grande gioco contro l'Inter"

Nonostante l'uomo in meno hanno fatto vedere un grande gioco. Probabilmente Sousa..." le parole di Fabio Capello alla Nazione sulla Fiorentina

Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid, Roma, Milan e Juventus ha parlato alla Nazione, queste le sue parole sulla Fiorentina vista lunedì sera a San Siro: "Togliendo i primi venti minuti di gioco, ho visto una grandissima Fiorentina, una squadra che ha personalità e anche un grande gioco dimostrato anche in dieci uomini. Probabilmente Sousa con la polemica avrà toccato il tasto giusto con lo spogliatoio" conclude Capello.