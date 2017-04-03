Capello: "Belotti tecnicamente forse è anche piu forte di Batistuta"

Sentite Capello: "Belotti? Uno dei più forti in Europa, e rispetto a Batistuta...

Fabio Capello ha parlato a Radio anch'io, queste le sue parole sul calcio attuale: "L'Italia di Ventura ha giovani molto interessanti, è un bel gruppo, interessante sia sul piano tecnico che fisico". Tra gli azzurri la nota di merito dell'ex c.t. della Russia va a Belotti: "È uno degli attaccanti più forti d'Europa, sa muoversi, sa fare tutto, è veloce e potente, tecnicamente forse è anche più bravo di Batistuta". A settembre contro la Spagna, nel crocevia verso i Mondiali, servirà l'impresa: "Se giochiamo dietro a quattro, credo che avremo dei problemi. Giocando a 5, invece, li abbiamo sempre messi in difficoltà".