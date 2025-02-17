Capello: "Per la Champions c'è anche la Fiorentina, ma la mia favorita è la Juventus"

L'ex tecnico di Milan, Juve e Real Madrid ha commentato la corsa Champions nominando tutte le pretendenti al posto

Alla Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha detto la sua opinione riguardo alla corsa Champions e ha inserito in lizza anche la Fiorentina nonostante il KO di ieri con il Como: "La corsa Champions sarà entusiasmante visto che abbiamo la Lazio che gioca benissimo e mi piace tanto, poi il Milan che ha fatto un mercato ottimo e se battesse il Bologna sarebbe a 2 punti dal quarto posto e lo stesso i rossoblù qualora vincessero. Non dimentico la Fiorentina che è sempre lì, ha perso ma le altre non volano, tutti hanno degli inciampi. La migliore al momento è la Juve che non aveva mai vinto 4 gare in fila e mi sembra una squadra più definita, per me è la favorita."