Capello esalta la Fiorentina: "Questa squadra può andare in Champions, se allenassi ora non la vorrei incontrare"

L'ex tecnico di Roma, Milan, Juventus e Real Madrid ha commentato il grande successo viola contro l'Inter di Inzaghi

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex tecnico di Roma, Milan e Juve Fabio Capello che si è espresso sul successo viola contro l'Inter: "Vince la Fiorentina che fa sorridere il Napoli e crea molti problemi all'Inter che trova delle difficoltà mai avvisate. Una partita dove l'Inter non ha capito come attaccare la Fiorentina che si è difesa in modo compatto e ripartiva con qualità e cattiveria, se poi pure Sommer sbaglia sul gol di Kean allora è difficile. "

Su Kean: "Attaccante unico, ieri ha giocato da bomber vero. Oltre ai gol ha lottato, ha difeso palla poi ha messo tanta grinta e muscoli al servizio di tutti. Un nove totale."

Sulla Champions: "Questa Fiorentina è da Champions perché è una squadra forte. Ha avuto un periodo di difficoltà, ma si è ripresa benissimo e ha battuto Genoa, Lazio ed Inter quindi tanta roba. Vedo la Juve in difficoltà, altre che faticano, allora mi chiedo perché questa squadra non debba ambire a un piazzamento simile. Complimenti a tutti e a Palladino, se fossi un allenatore ora non vorrei incontrarla."

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