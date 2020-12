Capello contro Conte: “Si risponde alla domanda per rispetto. Troppo facile parlare quando si vince”

In diretta a Sky Sport Antonio Conte non ha praticamente risposto a nessuna domanda fatta dallo studio, attaccando tutti e sostenendo sempre che le domande e le osservazioni erano sbagliate. Addirittura il tecnico nerazzurro non ha risposto a Fabio Capello che gli domandava come mai la squadra non avesse quello spirito da vittoria a tutti i costi. Con Capello che, con grande eleganza, ha dichiarato: “Bisogna avere rispetto di chi fa le domande, di noi che siamo qui per fare le domande, anche questo è calcio. Dovresti avere rispetto. Troppo facile parlare quando si vince” queste le parole dell’ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid.

