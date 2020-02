Ecco le parole di Fabio Capello su Radio 1: “Il secondo rigore non andava assolutamente dato alla Juve, il problema è tutto lì. Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con tanta serenità. Credo che si debba arbitrare più all’inglese, fischiare di meno. Il presidente Commisso sta cercando di portare la Fiorentina a un alto livello, lo sfogo è stato fatto a caldo. Io penso sia stato un po’ eccessivo ma il rigore è inesistente nella maniera più assoluta, non parliamo neanche del 50 o 50. Mi meraviglia la decisione di Pasqua al Var”.