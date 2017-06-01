Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..."
Fabio Capello si è espresso su Gonzalo Higuain a El Pais: “Higuaín? Vive per il gol. Mi ricorda un po’ Batistuta. Batistuta era più forte di testa. Ora è migliorato da quando lo feci comprare io nel 2...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 16:29
Fabio Capello si è espresso su Gonzalo Higuain a El Pais: “Higuaín? Vive per il gol. Mi ricorda un po’ Batistuta. Batistuta era più forte di testa. Ora è migliorato da quando lo feci comprare io nel 2006 da allenatore del Real Madrid, ha smesso di essere un ragazzo che gioca per divertirsi e ha iniziato a giocare per vincere”.