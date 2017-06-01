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Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..."

Fabio Capello si è espresso su Gonzalo Higuain a El Pais: “Higuaín? Vive per il gol. Mi ricorda un po’ Batistuta. Batistuta era più forte di testa. Ora è migliorato da quando lo feci comprare io nel 2...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 16:29
Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..." -
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Fabio Capello si è espresso su Gonzalo Higuain a El Pais: “Higuaín? Vive per il gol. Mi ricorda un po’ Batistuta. Batistuta era più forte di testa. Ora è migliorato da quando lo feci comprare io nel 2006 da allenatore del Real Madrid, ha smesso di essere un ragazzo che gioca per divertirsi e ha iniziato a giocare per vincere”.

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