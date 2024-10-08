Capello: "La Fiorentina ha desiderato di più la vittoria rispetto al Milan. Il 2° gol nasce in modo strano"

Le parole dell'ex tecnico rossonero

Fabio Capello intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato con attenzione Fiorentina-Milan, dove i viola sono riusciti ad avere la meglio sui rossoneri. Le sue parole:

"Il Milan? Con la Fiorentina un passo indietro: ho visto una squadra scesa in campo senza voglia di lottare. Ogni tanto si svegliava, 10-15 minuti di buon calcio e poi tornava ad assopirsi. È questione di atteggiamento. Il Milan a Firenze ha perso innanzitutto perché ha desiderato meno la vittoria di quanto lo abbiano fatto gli avversari.

A questi livelli è la prima volta che vedo un attaccante fare un assist di schiena sul rinvio del portiere. Anche se certe cose da allenatore le puoi preparare quanto vuoi, l’imprevisto poi capita comunque".

Gazzetta non ha dubbi: “Gudmundsson fa svoltare la Fiorentina. Qualcosa di Hamrin c’è”

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