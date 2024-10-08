Gazzetta non ha dubbi: “Gudmundsson fa svoltare la Fiorentina. Qualcosa di Hamrin c’è”

Gudmundsson cerca di imporre la sua tecnica fatta di dribbling e tiri secchi

Albert Gudmundsson è sempre più decisivo per la Fiorentina di Palladino. In un calcio sempre più automatizzato, con i giocatori prigionieri di compiti tattico-strategici, Albert Gudmundsson impersona l'eccezione, cerca di imporre la sua tecnica, fatta di dribbling e di tiri secchi. Con l'islandese, la Fiorentina ha svoltato: tre partite, tre gol e sette punti. I due rigori della vittoria contro la Lazio, il tiro di controbalzo che domenica ha deciso la partita contro il Milan. Alla fine ci pensa Gudmundsson. Qualche anziano tifoso viola rivede in lui la classe e la leggerezza di Kurt Hamrin, l'ala destra svedese della Fiorentina anni Sessanta. Un paragone corretto, qualcosa c'è. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/mareggini-esalta-de-gea-firenze-ha-un-fuoriclasse-in-porta-e-come-toldo-e-frey/271459/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0M4RHZWlOnf0B8XHiEXDjXREOUXzTeDVQTG5HhSLY5YY_mJolxC38wegI_aem_nZdEg4CcmFxH9WyNkIzdXQ