Capello: "Kean non andava tolto, ha avuto sfortuna nell'occasione sprecata per il 2-0"

L'ex allenatore è intervenuto per parlare della disfatta azzurra in Bosnia di martedì sera per gli spareggi

Alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico di Milan e Roma Fabio Capello ha parlato di Moise Kean e sull'occasione sprecata per il 2-0 in Bosnia: "Non ci ho dormito la notte perché è un Mondiale a 48 squadre e manchiamo noi, non me lo spiego e sento un'amarezza indescrivibile perché eravamo pure andati in vantaggio seppur con un loro sbaglio, ma noi lo abbiamo realizzato molto bene. Non mi è piaciuto l'approccio perché abbiamo sofferto troppo sugli esterni e pure Rino ha sbagliato dei cambi, Kean non era da togliere mentre Dimarco era in grande crisi e non lo ha tolto."

Prosegue: "Kean ha sbagliato un gol, ma è stato sfortunato perché gli è rimbalzata male la palla quando doveva tirare. Ha giocato bene, mentre altri dovevano fare meglio tipo Pio e Dimarco. L'abbiamo buttata noi perché anche in dieci si poteva chiudere e non l'abbiamo fatto. In più, Bastoni non può fare una sciocchezza simile."