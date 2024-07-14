Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"

Capello si è espresso così sulla Fiorentina

Fabio Capello, ex allenatore, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport della Fiorentina: "Mi è piaciuto l'acquisto di Moise Kean da parte della Fiorentina. In primis perché mi pare sia stato molto ascoltato il nuovo allenatore Palladino, che aveva fatto proprio il nome dell'attaccante italiano per risolvere l'atavico problema del gol in casa viola. Kean non è riuscito ad avere continuità negli ultimi anni, ma ha tutto per esprimersi ad alti livelli e l'appoggio del tecnico l'aiuterà parecchio a far bene a Firenze. Piuttosto alla Fiorentina si potrebbe sentire molto la mancanza di Bonaventura, centrocampista dalle giocate importanti e con gol nei piedi. Penso che la prima esigenza della Viola sia trovargli un degno sostituto, ma non so se Thorstvedt sia la scelta azzeccata. Mentre Gudmundsson sarebbe un grosso sì".