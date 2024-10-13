Capello: "Grazie alla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0 abbiamo vinto la Champions con il Milan"

Fabio Capello ha parlato del percorso del suo Milan che ha vinto la Coppa Campioni contro il Barcellona nel 1994 rivelando un retroscena che riguarda la Fiorentina

Nel corso di un podcast Fabio Capello ha ricordato della svolta del suo Milan, arrivata proprio dopo uno scontro la Fiorentina, queste le sue parole:

"La rivincita in finale contro il Barcellona ad Atene è arrivata grazie alla trasformazione che abbiamo avuto in una partita che abbiamo giocato fortunatamente a Firenze, mancando Baresi ho fatto giocare Desailly e Fillippo Galli centrali di difesa con Maldini terzino sinistro. Perdemmo 2-0 contro la Fiorentina che era appena tornata in serie A, dopo la partita i giornalisti mi chiesero se ero preoccupato, gli risposi che ero felice perchè avevo capito cosa dovevo fare. Ho capito che Desailly non avevo nè voglia e nè le capacità di centrale e che dunque dovevo mettere Maldini centrale con Panucci terzino. Da quella partita è iniziata tutta la preparazione alla partita con il pensiero anche di bloccare tutte le loro fonti di gioco"

IL RETROSCENA DI DIEGO DELLA VALLE

https://www.labaroviola.com/diego-della-valle-fosse-stato-per-me-non-avrei-mai-venduto-la-fiorentina-ha-deciso-andrea/272322/