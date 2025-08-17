Sentite Capello: “Pioli mi intriga. Se Dzeko farà la differenza non sarà un buon segnale per la Serie A”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole in merito alla Fiorentina: “Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino… Tra le altre – dall’Atalanta alla Lazio, dalla Fiorentina al Bologna – chi la incuriosisce di più? Tutte possono dire la loro. L’Atalanta è una certezza da anni, ma vediamo come assorbirà il cambio di guida dopo l’era Gasperini, con Juric che deve riscattare le ultime esperienze (Roma e Southampton, ndr) poco felici. La Lazio non ha potuto fare mercato, ma non è detto che per Sarri sia uno svantaggio: ha lavorato da subito con la squadra nella sua versione definitiva. Il Bologna ha trattenuto Italiano e con Sartori riesce sempre a colmare il vuoto lasciato dalle partenze dei top.

M’intriga, però, soprattutto la Fiorentina di Pioli, a cui si chiederà un cambio di passo. Dei nuovi arrivi in Serie A, chi tiene più sott’occhio? Voglio vedere se i “vecchietti” Modric, De Bruyne e Dzeko faranno la differenza. E lo dico subito: se la faranno, non sarà un buon segnale per il nostro campionato. È il momento delle previsioni: chi sarà il capocannoniere della Serie A? Se l’Inter prendesse Lookman, punterei su Lautaro. Altrimenti, il mio favorito è Lukaku. Anche se spero in un italiano, magari Kean”.