Capello: “Fuorigioco importante, ma va cambiato. Non accetto che un gol venga annullato per millimetri”

Intervenuto a “Radio Anch’io lo Sport”, Fabio Capello ha così parlato del fuorigioco semiautomatico che ha portato ad annullare due gol, ieri, in Juventus–Fiorentina: “Il fuorigioco è troppo importante per i movimenti del calcio, non lo sono questi fuorigioco millimetrici, vanno cambiati: un tallone, una spalla, una mano, fanno tristezza. Direi che va studiata meglio la posizione del corpo e quindi bisogna prendere decisioni più chiare. Non accetto che un gol venga annullato per una questione di millimetri. Lo so che stanno studiando, vedremo quale sarà la decisione”.