Capello: “La Fiorentina ne ha sempre una. Con la Roma ha buttato un’occasione”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport: “La Viola con la Roma ha buttato l’occasione per accorciare la classifica, sarebbe stata a due punti dal quinto posto. Tra il rigore sbagliato, l’ennesimo, e il gol preso al 95’ credo ne abbia di rimpianti Italiano. La Fiorentina ne ha sempre una: spesso non trova il gol, stavolta ne ha subiti troppi, soprattutto in base a quello che si era visto in campo nei 90’. La Roma mi è sembrata molto stanca. 5 squadre in Europa? Ne portassimo quattro, credo che la lotta sarebbe già ristretta a tre squadre, sebbene con un filotto anche Napoli e Fiorentina potrebbero insidiare Bologna, Roma e Atalanta. Ma se, invece, il quinto posto valesse davvero la qualificazione all’Europa che conta, allora sarebbe veramente aperto a tutte le contendenti”.

LEGGI ANCHE, LA POSIZIONE DELLA FIESOLE