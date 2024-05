Il Bologna ad un passo dalla Champions. Fiorentina, e se fosse Europa League?

Con la vittoria nel pomeriggio al Maradona di Napoli il Bologna si avvicina sempre di più ad un traguardo storico, la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli dal canto suo mantiene un punto di vantaggio sulla Fiorentina ma i viola devono giocare domani con il Monza e recuperare la gara contro l’Atalanta il 2 Giugno. Nel mezzo lo scontro diretto del Franchi di Venerdì 17. La qualificazione alle coppe europee tramite il campionato nella prossima stagione non è quindi un’utopia per gli uomini di Italiano, anzi, a conti fatti, nel caso in cui la squadra viola riuscisse a fare sei punti nelle prossime due partite l’ottavo posto sarebbe matematico.

Piazzamento che vorrebbe dire Confererence League ma che potrebbe anche significare Europa League in caso di vittoria dell’Atalanta nella finale di Dublino contro il Leverkusen. Gli orobici in questo caso sarebbero infatti qualificati di diritto come testa di serie alla prossima edizione della Champions League.

Radio Bruno rivela: “Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park”