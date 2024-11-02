Capello mette in guardia Juve e Milan: "Attenzione a Fiorentina e Lazio nella corsa Champions"
Capello avvisa Juve e Milan: "Lazio e Fiorentina possono insidiare la corsa Champions. Le 2 outsider stanno facendo bene
Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato le recenti prestazioni di Milan e Juventus, avvertendo i due club sulle potenziali insidie rappresentate dalle squadre outsider. Queste le parole dell'allenatore:
"Juve e Milan devono stare attente anche alle cosiddette outsider, che stanno facendo molto bene. Mi riferisco a Lazio e Fiorentina, che sono sopra in classifica, senza comunque dimenticare la Roma, al momento un po' attardata".
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