Capello mette in guardia Juve e Milan: "Attenzione a Fiorentina e Lazio nella corsa Champions"

Capello avvisa Juve e Milan: "Lazio e Fiorentina possono insidiare la corsa Champions. Le 2 outsider stanno facendo bene

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2024 16:12

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