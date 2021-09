Capello mette in guardia il Napoli: “Fiorentina? La vedo pericolosa per tutti”

L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Fiorentina e Napoli, in vista della gara di domenica alle 18.00 che le vedrà sfidarsi al Franchi. Le sue parole:

“Sarà una gara interessante. La Fiorentina in casa ha perso contro l’Inter creando davvero tanto, poi si è distratta. Italiano è un allenatore che ha un’idea di gioco con dinamismo, aggressività e velocità, dove si gioca in verticale e si occupa l’area avversaria. Tutto questo è fondamentale per il calcio moderno. Fiorentina outsider? La vedo pericolosa per tutti, ma non così in alto.”

