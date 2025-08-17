Capello: "La Fiorentina di Pioli la squadra che mi intriga di più. Tifo per Kean capocannoniere"

L’ex tecnico guarda con particolare interesse alla nuova Fiorentina di Pioli, chiamata a fare il salto di qualità nella lotta per l’Europa

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato le prospettive della prossima Serie A, indicando il Napoli come principale favorito per lo Scudetto. Ma è il discorso sulle squadre in lotta per l’Europa a suscitare particolare interesse, soprattutto per le parole dedicate alla Fiorentina.

“Tutte possono dire la loro. L'Atalanta è una certezza da anni, ma vediamo come assorbirà il cambio di guida dopo l'era Gasperini, con Juric che deve riscattare le ultime esperienze poco felici,” ha dichiarato Capello, soffermandosi sul nuovo corso dei bergamaschi.

Passando alla Lazio, Capello ha evidenziato una situazione anomala ma potenzialmente positiva: “La Lazio non ha potuto fare mercato, ma non è detto che per Sarri sia uno svantaggio: ha lavorato da subito con la squadra nella sua versione definitiva.”

Riguardo al Bologna, ha sottolineato la stabilità tecnica e dirigenziale: “Ha trattenuto Italiano e con Sartori riesce sempre a colmare il vuoto lasciato dalle partenze dei top.”

Ma è la Fiorentina a colpire davvero l’interesse dell’ex allenatore: “M'intriga, però, soprattutto la Fiorentina di Pioli, a cui si chiederà un cambio di passo.” Parole che confermano le alte aspettative intorno alla nuova gestione viola, in un ambiente che sogna il ritorno in Europa con maggiore continuità.

Infine, un commento sui possibili protagonisti in zona gol: “Se l'Inter prendesse Lookman, punterei su Lautaro. Altrimenti il mio favorito è Lukaku. Anche se spero in un italiano, magari Kean.”