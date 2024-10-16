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Capello: "La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole. Ha bisogno di tempo"

L'ex tecnico ha parlato delle squadre impegnate sia in campionato che in Europa, soffermandosi anche sulla Fiorentina di Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2024 16:30
Capello: "La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole. Ha bisogno di tempo" -
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Fabio Capello, nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle squadre italiane che saranno maggiormente impegnate in campionato e nelle coppe europee, soffermandosi anche sulla Fiorentina. Queste le parole dell'ex tecnico:

"Ero d’accordo col tecnico del Milan sul non fare turnover contro la Fiorentina, anche se poi a Firenze i giocatori in campo l’hanno tradito. Ora dovrà per forza fare qualche cambio. La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole; il Bologna soffre gli addii di Zirkzee e Calafiori. In generale, però, come ripete Palladino, hanno bisogno di tempo".

Palladino: “Nelle difficoltà si cresce, ora siamo sulla strada giusta. Vogliamo raggiungere grandi obiettivi”

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