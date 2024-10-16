Capello: "La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole. Ha bisogno di tempo"

L'ex tecnico ha parlato delle squadre impegnate sia in campionato che in Europa, soffermandosi anche sulla Fiorentina di Palladino

Fabio Capello, nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle squadre italiane che saranno maggiormente impegnate in campionato e nelle coppe europee, soffermandosi anche sulla Fiorentina. Queste le parole dell'ex tecnico:

"Ero d’accordo col tecnico del Milan sul non fare turnover contro la Fiorentina, anche se poi a Firenze i giocatori in campo l’hanno tradito. Ora dovrà per forza fare qualche cambio. La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole; il Bologna soffre gli addii di Zirkzee e Calafiori. In generale, però, come ripete Palladino, hanno bisogno di tempo".

Palladino: “Nelle difficoltà si cresce, ora siamo sulla strada giusta. Vogliamo raggiungere grandi obiettivi”

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