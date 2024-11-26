Capello: “Fiorentina? Vedo meglio la Lazio, viola ancora un cantiere. Non mi aspettavo questo De Gea”

La Fiorentina fa risultato anche quando soffre ma la Lazio...

L’ex allenatore Fabio Capello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport parlando della Fiorentina: “La Lazio di Baroni gioca il più bel calcio d'Italia, l'ho detto in tempi non sospetti. E la Fiorentina di Palladino fa risultato anche quando soffre come a Como: segnale importante. Mi chiedo, Lazio e Fiorentina hanno la rosa per reggere eventuali imprevisti? Da questa risposta dipendono le ambizioni di entrambe, anche se una è più avanti dell'altra, a mio parere.

Palladino? Rispetto alla Lazio, la sua Fiorentina mi pare ancora un cantiere in costruzione, al di là dei risultati molto positivi. Però non prendere gol fuori casa è anche qui indice di forza collettiva. Significa che tutti remano dalla stessa parte, aggrediscono e rincorrono, senza risparmiarsi.

De Gea? Il portiere spagnolo dà sicurezza a tutta la squadra e le sue parate non sono di certo banali. Devo dire che dopo un anno fermo, non mi aspettavo di vedere De Gea su questi livelli eccezionali. E determinante, un fattore nelle vittorie dei viola”.

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