Capello: “Fiorentina da Europa. Italiano ha copiato lo stile di Gasperini, Vlahovic andrà all’estero”

A Radio Anch’io ha parlato l’allenatore, ora svincolato, Fabio Capello. Queste le sue parole sulle Fiorentina:

“Può andare in Europa? Sicuramente sì, ci sono squadre che hanno capito che il possesso palla praticato da Guardiola al Barcellona o al Bayern ci ha fatto perdere tempo. Menomale che in molti stanno copiando lo stile Gasperini, pressando e giocando in avanti. Tra questi c’è sicuramente la Fiorentina di Italiano. Vlahovic ha potenzialità incredibili ed è completo. Temo che il suo futuro non sarà in Italia”

