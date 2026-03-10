11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:03

Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”

11 Marzo · 00:03

Dopo la figuraccia in Champions League dell’Atalanta che ha perso 1-6 contro il Bayern Monaco, c’è stata un botta e risposta tra Fabio Capello, presenti negli studi, e Raffaele Palladino in collegamento dallo stadio. Ecco quando accaduto a Sky Sport

Capello: “Raffaele, prima della partita mi avevi detto che avevate studiato attentamente 12 partite del Bayern Monaco. Li avete studiati male?”

Palladino: “Ma no, mister, sapevamo che ci potevano mettere in difficoltà, al di là del fatto di averli studiati bene o male …”

Capello risponde: “Eh, l’hai detto tu che li avevate studiati attentamente. Non è che lo dico io, eh …”

PalladinoMister, io credo che ci siano dei valori in campo che fanno la differenza..”

CapelloAaah ecco! Allora è questa la cosa importante, capire i valori!”

Palladino: “Mister, come dicevo prima, noi siamo arrivati fino a qui perché abbiamo avuto questa mentalità e questo DNA. Accettiamo di andare anche uomo contro uomo e questo non lo cambieremo. Noi non difenderemo a zona. Questo è molto chiaro e io sono di questa mentalità. Non cambierò questa cosa. Accettiamo il risultato. O si vince o si impara. E stasera impariamo da questa sconfitta”

 

