Sentite Capello: “La Fiorentina vuole la Champions, con questo Kean non è impossibile”

Palladino ha saputo cambiare passo dopo un avvio complicato

Fabio Capello ha commentato il brillante momento della Fiorentina ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Palladino ha saputo cambiare passo dopo un avvio complicato e non era affatto scontato. La Fiorentina ha vinto sei gare di fila in campionato e sarebbero nove su nove tenendo conto della Conference League, se i viola non avessero "ciccato" completamente la sfida in casa del piccolo Apoel.

Particolare che mi fa pensare come a Firenze stiano forse accarezzando l'idea di concentrarsi di più sulla Serie A, magari intravedendo spiragli per conquistare la qualificazione alla prossima Champions, specie se dovessimo confermare i cinque posti anche per la prossima stagione. E con un Kean così si può fare”.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-svela-biraghi-e-scontento-si-deve-accontentare-di-giocare-in-conference-league/276630/