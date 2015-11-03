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Notizie Suning Fiorentina

Dopo la Juventus, anche l'Inter è piena di debiti, perde ogni mese 12 milioni. Bilancio in rosso

19 settembre 2021 16:35

Eder spaventa l'Inter: "Suning non vuole più investire nel calcio, sono dei bugiardi"

01 marzo 2021 13:56

Caos in Cina: anche Suning fra le società accusate di irregolarità finanziare

26 luglio 2017 00:41

Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa

11 giugno 2017 16:47

La Nazione, Kalinic accetta la Cina solo se a gennaio lo rivendono in Italia. Andrà via

09 giugno 2017 10:26

Paulo Sousa e un ingaggio da capogiro da Suning, guadagnerà 6 milioni di euro a stagione

08 giugno 2017 13:22

Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme...

07 giugno 2017 16:58

Incredibile Suning: comprata l'Atalanta per farne l'Inter B

01 aprile 2017 15:42

LA FIORENTINA E L'OFFERTA CINESE PER ACQUISTARLA. ECCO COSA C'È DI VERO

07 febbraio 2017 13:30

Pedullà: "Per Kalinic tutto in 48 ore. Su Jovetic decide Suning, e Perin..."

09 gennaio 2017 20:40

Gazzetta: Suning ha scelto, è Badelj il rinforzo di gennaio per Pioli

30 novembre 2016 12:43

"DALLA CINA: AMICI SUNING TRATTANO LA FIORENTINA. JOJO MI HA DETTO..."

27 novembre 2016 17:12

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