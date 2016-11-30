Gazzetta: Suning ha scelto, è Badelj il rinforzo di gennaio per Pioli

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Suning avrebbe scelto Milan Badelj come rinforzo principale di gennaio per Pioli. Questo perché Lucas Biglia della Lazio appare irraggiungibil...

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Suning avrebbe scelto Milan Badelj come rinforzo principale di gennaio per Pioli. Questo perché Lucas Biglia della Lazio appare irraggiungibile e Rincon rappresenta soltanto un'alternativa. Secondo la rosea l'offerta dell'Inter a gennaio potrebbe convincere Corvino, anche alla luce della scadenza di contratto del croato nel 2018, senza alcuna prospettiva di rinnovo.