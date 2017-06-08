Paulo Sousa e un ingaggio da capogiro da Suning, guadagnerà 6 milioni di euro a stagione

Lo Jiangsu di Suning, patron anche dell'Inter, riempie d'oro Paulo Sousa. A Firenze guadagnava "solo" un milione di euro

Paulo Sousa ha vinto il casting dello Jiangsu, la squadra cinese della famiglia Zhang proprietaria dell'Inter, e sbarca nel quartier generale di Suning. Manca solo l’ufficialità, ma anche per l’accordo economico non dovrebbero esserci problemi. Il budget per la panchina prevede 6 milioni netti a stagione, compreso però lo staff tecnico. Sousa firmerà un biennale con opzione sul terzo. Pensare che ala Fiorentina guadagnava poco piu di un milione di euro. Così riporta la Gazzetta dello Sport.