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Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme...

Con Paulo Sousa nuovo allenatore del Jiangsu proprio di Suning, il proprietario dell'Inter vuole fare la spesa a Firenze per le sue squadre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2017 16:58
Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Oggi, durante la presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore della squadra viola il diesse della Fiorentina Pantaleo Corvino ha ammesso di aver presentato, a nome del club viola, un'offerta importante a Federico Bernardeschi per rinnovare, ma di non aver ancora ricevuto una risposta. In questa situazione di stand-by, secondo Premium Sport si potrebbe inserire pesantemente l'Inter, con Suning pronta a offrire tra gli 80 e i 90 milioni di euro per il numero 10 viola e per l'attaccante Nikola Kalinic, con il secondo che però andrebbe a giocare allo Jiangsu dove ritroverebbe Paulo Sousa, prossimo a diventarne nuovo allenatore.
Fcinternews.it

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