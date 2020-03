di Marco Collini

Oggi ai microfoni di Labaroviola.com abbiamo Massimo Tecca, la voce nelle telecronache dell’emittente satellitare Skysport.

Buongiorno Massimo, il calcio italiano vive un momento delicato. L’emergenza Coronavirus sta travolgendo il Paese, il calcio è all’interno di questo caos. Da Zhang che da del “pagliaccio” al presidente della LegaCalcio..dov’è il limite in tutto ciò?

“Buongiorno Marco, serve ora più che mai il buonsenso. Nel rispetto per primi dei tifosi, coloro per cui lo spettacolo si svolge”.

Basterebbe iniziare in anticipo i campionati..

“Sicuramente sì, oppure porsi da subito delle date “cuscinetto” per i casi in cui come adesso il bisogno è tanto”.

Veniamo alla Fiorentina, la quale con Iachini sembra stia uscendo dalla zona calda. Era Montella il male primario secondo te?

“Non solo quello, mi spiace per Vincenzo. È un bravo ragazzo ed un tecnico preparato. Ma col flop in viola cominciano ad essere tanti i suoi passaggi a vuoto..”

Cos’ha portato in più Iachini?

“Maggiore equilibrio e concretezza, senza dimenticare alcuni calciatori arrivati a gennaio. Duncan è uno che mancava in mezzo al campo, un mancino forte fisicamente e con spiccato senso della posizione. Per non parlare di Chiesa..”

Anche Federico sembra abbia cambiato approccio al mondo-viola dopo il cambio al timone della squadra, non ti pare?

“Esattamente, il tecnico viola sta insistendo sulla posizione da seconda punta intorno al centravanti e piano piano i risultati arrivano. D’altronde anche il ragazzo sa che man mano che si avvicina l’evento di Euro 2020′ la condizione e l’autostima debbano essere al top. Meno male perché così sia i viola che la Nazionale riabbracciano un elemento importantissimo..”