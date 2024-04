Ravezzani: “Zhang altri debiti per tenersi l’Inter, rischia di dover restituire 1mld nel 2027”

Suning non molla, anzi rilancia. Steven Zhang per ora mette a tacere tutte le voci su una possibile cessione imminente dell’Inter, e ottiene un nuovo finanziamento. 400 milioni di euro, che serviranno a onorare il debito in scadenza di 375 milioni con la società statunitense Oaktree.

I soldi arrivano da Pimco, altra realtà californiana che si occupa di gestione degli investimenti. In questo caso si tratterebbe di un prestito triennale, a condizioni più vantaggiose, un accordo che sarebbe ormai a un passo dalla chiusura.

Il capitale anche stavolta non esce direttamente dalle casse della famiglia Zhang, questo significa che poco cambierà nella gestione economica del club con l’obiettivo del pareggio di bilancio che continuerà a guidare il mercato nerazzurro, così come è stato nelle ultime stagioni. Sarà sempre caccia all’occasione, con qualche inevitabile cessione, ma anche con la previsione di un aumento del fatturato, ad esempio grazie alla partecipazione, già certa, al nuovo Mondiale per club nel 2025.

Fermo restando che a fronte di un’offerta congrua, e alla disponibilità ad accollarsi il debito, un cambio di proprietà sarebbe comunque possibile. Intanto dalla sede del Gran Premio di Cina di Formula 1, Steven Zhang fa sapere, attraverso la Gazzetta dello sport, che finché sarà presidente, l’Inter sarà sempre competitiva ai massimi livelli, dichiarazioni corroborate dai titoli già conquistati, sei, più un settimo che potrebbe arrivare già nel derby di domani. Lo riporta rainews.it

A tal proposito il giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani, sul suo profilo X si è lasciato andare ad un nuovo duro commento nei confronti del presidente cinese dell’Inter, già più volte messo nel mirino:

“Se corrispondesse al vero l’indiscrezione secondo cui Zhang paga il debito da 370 mln con Oaktree prendendone in prestito altri 400 da Pimco, lui (e non l’Inter) dovrebbe restituirne 550 nel 2027, anno in cui scade anche il bond da 400 mln. In totale quasi 1 miliardo. Auguri”

