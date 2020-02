Secondo quanto riporta La Nazione Zhang, presidente dell’Inter ha scambiato più volte impressioni ed idee con il direttore generale della Fiorentina Barone. C’è subito stata sintonia tra i due, così come si sono mosse anche altre proprietà straniere come Roma, Milan e Bologna. Si potrebbero aggiungere anche Genoa, Sampdoria e forse Parma. Serve anche contrastare l’egemonia e la logica della ripartizione televisiva che premia soprattutto la Juve. Se a quest’alleanza si aggiungerebbe anche Lotito, presidente della Lazio, il fronte sarebbe ancor più solido. Recentemente è stato eletto come presidente Dal Pino, uomo di fiducia di Lotito, un segnale tutt’altro che da sottovalutare.