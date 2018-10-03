Marotta fatto fuori dalla Juventus? L'Inter prova il grande colpo, contattato da Zhang l'ex dirigente bianconero
Se Beppe Marotta diventerà un nuovo dirigente dell‘Inter, di sicuro si potrà definire Steven Zhang come uno dei protagonisti assoluti di questa trattativa. Perché è stato il possibile prossimo preside...
Se Beppe Marotta diventerà un nuovo dirigente dell‘Inter, di sicuro si potrà definire Steven Zhang come uno dei protagonisti assoluti di questa trattativa. Perché è stato il possibile prossimo presidente nerazzurro a prendere in mano la situazione e ad agire in prima persona per allacciare i contatti con l’ormai ex amministratore delegato della Juventus. Dall’incontro di lunedì in Lega agli sms successivi: una trattativa che testimonia il potere che ha assunto ormai il figlio di Jindong alla società nerazzurra.
Questo è quello che scrive Tuttosport questa mattina:
“Steven Zhang lunedì ha chiesto a Marotta un incontro immediato, approfittando della sua presenza a Milano per l’assemblea di Lega. Al termine della conversazione è rimasto entusiasta e ha confidato ai collaboratori la sua certezza: è la figura che alla società nerazzurra manca, il tassello che completerebbe un organigramma all’altezza delle grandi d’Europa”